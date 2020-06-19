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11:06   19 Июня 2020
Весь мир

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон анонсировал выход книги «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома». Издание еще не поступило в продажу, однако уже наделало много шума в администрации Дональда Трампа.

Болтон был советником 45-го президента США с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. В мемуарах он описывает работу в Белом доме, а также случаи, которые не в лучшем свете выставляют Дональда Трампа. По словам экс-советника, в администрации американского лидера имеют место интриги и напряженные отношения между сотрудниками.

На страницах «Комнаты, где все произошло» Трамп показан, как расчетливый и хладнокровный политик, все действия которого направлены на продление президентского срока.

«Мне тяжело вспомнить хоть одно важное решение Трампа, которое не было бы принято исходя из расчета на переизбрание», — пишет Болтон в пресс-релизе о выпуске издания.

Мемуары экс-советника Трампа раскроют двери Белого дома

В апреле 2020 года чиновники Совета по национальной безопасности США сообщили автору, что замечаний к книге у них нет. Эту информацию также подтвердила чиновница Белого дома Эллен Найт. По ее словам, никаких секретных данных в рукописи она не нашла.

Впрочем, это не помешало Минюсту США обратиться в суд с требованием к издательству Simon & Schuster приостановить публикацию мемуаров. В своем заявлении представители министерства заявили, что Болтон раскрыл государственную тайну, а книга должна отправиться на повторную проверку. Американский суд рассмотрит требование минюста в пятницу, 19 июня.

Сам Болтон попросил суд отклонить иск Минюста, требующий остановить выпуск «Комнаты». Представители Simon & Schuster также сообщили, что книга не поступила в продажу, но уже отпечатана и разошлась. Это значит, что приостановить публикацию де-факто нельзя.

Мемуары экс-советника Трампа раскроют двери Белого дома

Корреспондент «Политики сегодня» связался с американским историком, публицистом и политологом Даниэлем Пайпсом. Западный эксперт рассказал, что словам Болтона можно верить, а выход книги в печать повлечет за собой серьезные политические последствия.

«Выход "Комнаты, где все произошло" может убедить ряд избирателей поддержать кандидата Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре. Книга имеет потенциально большое политическое значение», — объяснил Пайпс.

Американский публицист уверен, что демократ Байден может набрать политические очки, но разногласий среди республиканцев ждать не стоит. Партия Трампа не предлагает гражданам США никакой альтернативы действующему президенту. Пайпс также допустил, что «Мемуары из белого дома» могут спровоцировать международные скандалы.

В книге Болтон описывает ряд рабочих моментов, связанных с Дональдом Трампом. Если верить экс-советнику, американский лидер не знал, входит ли Финляндия в состав России, и обладает ли Великобритания ядерным оружием.

«О, так вы ядерная держава?», — поинтересовался Трамп у премьер-министра страны Терезы Мэй в ходе рабочей встречи.

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Автор: Роман Самойлов
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