«Эксперт»: Россия удивляет Запад ростом золото-валютных резервов в кризис

Россия в период с 1 января по 31 мая текущего года увеличила свои валютные резервы на 3,8 миллиарда долларов, несмотря на ситуацию с обвалом цен на нефть и продолжавшуюся два месяца блокировку экономики из-за коронавируса.

Об этом с удивлением пишет западный деловой журнал «Эксперт», отмечая, что по данным статистики вызванный эпидемией коронавируса кризис оказался наиболее дешевым экономическим шоком, из всех, которые когда-либо пришлось испытать России. Несмотря на то, что российская экономика испытала сильнейший удар, говорится в статье, она довольно быстро смогла вернуться в плюс.

«Согласно последним данным Министерства финансов, за последний год Центральный банк России (ЦБ РФ) сумел увеличить объем золотовалютных запасов на 90,2 миллиарда долларов США, — пишет автор. — Более того, он продолжал накапливать средства даже в разгар нынешнего кризиса, хотя и намного медленнее, чем обычно».

Там же отмечается, что к настоящему моменту Банк России на преодоление последствий кризиса потратил из своих запасов в общей сложности лишь немногим более 7 миллиардов долларов. И даже эти расходы с лихвой компенсировались резким ростом цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ РФ более двух тысяч тонн.

То есть данная ситуация, подчеркивает автор, поразительно отличается от всех предыдущих кризисов, которые переживала Россия. Например, в 2008 году, во время глобального экономического кризиса, который был намного менее болезненным, чем нынешний коронавирусный кризис, Россия только за первые девять месяцев израсходовала 212,8 из 596 миллиардов долларов своих валютных резервов. Также и в ходе кризиса 2014 года Центробанк, пытаясь смягчить последствия от падения мировых цен на нефть, потратил 90 миллиардов долларов из имевшихся в резерве 454 миллиардов.

«И, разумеется, ни один из этих двух кризисов не идет ни в какое сравнение с катастрофой 1991 года, когда распался Советский Союз, и дефолтом 1998 года, когда финансовый сектор России потерпел полный крах», — напоминает автор материала. — Агония коммунизма фактически обанкротила страну».

А нынешний «коронакризис» на данный момент обошелся российской экономике всего в 7 миллиардов долларов, то есть в незначительную сумму, которая практически не отражается на объеме золотовалютных резервов РФ.

Также в статье сообщается, что прирост российских резервов по большей части связан с ростом цен на золото в мире. Те 2 299 тонн золота, которые были накоплены Центробанком РФ, к марту 2020 года, в июне стоили примерно 128 миллиардов долларов, то есть на 17 миллиардов больше, чем в январе.

При этом, как отмечает автор, Банк России, начиная с 2007 года, активно покупает физическое золото, попутно избавляясь от долларовых активов, например, распродает федеральные казначейские облигации.

«Целью этих операций является постепенное снижение зависимости российской экономики от американской валюты. На сегодняшний день так называемое монетарное золото составляет 22 процента от общих золотовалютных резервов России, объем которых вырос за период с 1 января по 1 июня нынешнего года с 554,4 миллиарда до 566,1 миллиарда долларов», — говорится в материале.

В условиях кризиса цены на золото всегда «чувствуют себя хорошо», и именно поэтому Центробанк России так активно приобретает желтый металл. Также на руку российской экономике сыграл и неожиданный скачок цен на нефть на прошлой неделе, что позволяет России вернуться к накоплению резервов привычным для нее способом, добавляет автор материала.

В заключительной части материала, автор отмечает, что те, кто предсказывали России экономическую катастрофу, очевидно перестарались.

Все, кто в ходе предыдущих кризисов пророчил России крах, так как у нее якобы «вот-вот» закончатся ресурсы, каждый раз со временем убеждались в своей неправоте, а нынешняя ситуация складывается таким образом, что Министерству финансов РФ ,похоже, даже не придется тратить средства Фонда национального благосостояния.