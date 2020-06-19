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10:48   19 Июня 2020
Политика

Путин готовится посетить Китай в 2020 году

Путин готовится посетить Китай в 2020 году

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов рассказал о планах президента России Владимира Путина посетить Поднебесную.

Глава государства планирует посетить Китай до конца 2020 года. Точные сроки визита президента пока неизвестны.

Ранее в интервью порталу LIFE.ru Андрей Денисов сообщал, что Путин планировал отправиться в Китай в сентябре. Подготовка к визиту главы государства шла еще в начале мая.

До начала пандемии коронавируса Путин запланировал свой визит в Китай на сентябрь, но даты тогда так и не были определены. Обычно лидеры двух государств встречаются друг с другом до пяти раз в год.

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Автор: Василий Пименов
#путин #китай #2020

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