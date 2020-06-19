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10:46   19 Июня 2020
Общество

Ковитиди: традиционная семья является основой российского государства

Ковитиди: традиционная семья является основой российского государства

Агрессивная часть общества пытается защищать свои интересы. Так член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала видеоролик Федерального агентства новостей (ФАН).

Она напомнила, что есть незыблемые ценности, которые не должны подвергаться сомнениям. Речь идет о традиционной семье. Люди, которые поднимают этот вопрос, скорее всего, имеют определенные проблемы. Подробнее ее слова представлены в материале ФАН.

Традиционные семейные ценности являются основой российского государства. Оппозиционные силы критикуют предложенные поправки, чтобы ослабить нашу страну.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля. Как отмечается в материале "Царьграда", глава государства отметил, что предложенные поправки значительно ограничивают власть президента РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #поправки #конституция

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