Ковитиди: традиционная семья является основой российского государства

Агрессивная часть общества пытается защищать свои интересы. Так член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала видеоролик Федерального агентства новостей (ФАН).

Она напомнила, что есть незыблемые ценности, которые не должны подвергаться сомнениям. Речь идет о традиционной семье. Люди, которые поднимают этот вопрос, скорее всего, имеют определенные проблемы. Подробнее ее слова представлены в материале ФАН.

Традиционные семейные ценности являются основой российского государства. Оппозиционные силы критикуют предложенные поправки, чтобы ослабить нашу страну.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля. Как отмечается в материале "Царьграда", глава государства отметил, что предложенные поправки значительно ограничивают власть президента РФ.