Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2 

Германия, в случае принятия Соединенными Штатами Америки нового пакета санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» и участвующих в его строительстве немецких компаний, скорее всего ответит полумерами.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации России Алексей Пушков, комментируя заявление председателя комиссии бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста о том, что германскому правительству необходимо продумать свои действия на случай, если США все же расширят санкции против «Северного потока – 2» .

По словам Эрнста, он считает, что нужно будет принять ответные персональные санкции в отношении американских сенаторов – авторов законопроекта о новых ограничительных мерах против СП-2, обложить дополнительными пошлинами поступающий из США сжиженный природный газ (СПГ) и вызвать для беседы посла США в ФРГ.

Как отметил Алексей Пушков, теоретически Германия может ввести против Америки ответные санкции, но вопрос в том, введет ли она их?

«Такой шаг потребует большой смелости от Берлина, который до сих пор не решался прямо противопоставить себя США. Для Германии это был бы беспрецедентный шаг за всю послевоенную историю», — считает российский сенатор.

Евросоюз, по мнению Пушкова, не поддержит Берлин в вопросе ответных санкций, а канцлер ФРГ Ангела Меркель предпочитает не оставаться в одиночестве.