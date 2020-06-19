Российские врачи подтвердили 7972 новых случая коронавируса за сутки

Лечение от коронавирусной инфекции в России начали 7972 пациента за минувшие сутки, треть из них не обнаружили у себя клинических симптомов заболевания, сообщили в оперштабе.

Новые случаи коронавирусной инфекции медики зафиксировали в 83 регионах страны. Более 10 тыс. пациентов вылечились от нового типа пневмонии за прошедшие сутки. Всего 324 тыс. вылечили отечественные специалисты от коронавирусной инфекции.

Положительный результат теста на COVID-19 в РФ получили 569 тыс. человек. Более 16 млн тестов на обнаружение коронавируса провели отечественные специалисты на территории страны. Следить за течением ситуации с COVID-19 в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.