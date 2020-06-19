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10:32   19 Июня 2020
Армия

Россия перехватила бомбардировщики ВВС США над Охотским морем

Россия перехватила бомбардировщики ВВС США над Охотским морем

Истребители ВКС РФ поднялись в воздух для перехвата бомбардировщиков ВВС США B-52H над акваторией Охотского моря, сообщили в Центре управления обороной.

Сохранность российских границ и территориальной целостности страны гарантируются новыми поправками к Конституции РФ. Кроме того, различные нововведения предполагают множество других существенных улучшений, которые положительно повлияют на качество жизни в России и расширят спектр социальной поддержки граждан государства. Согласно распоряжению российского лидера Владимира Путина, голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля включительно.

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Автор: Руслан Неглинный
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