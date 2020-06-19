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10:17   19 Июня 2020
Общество

"Российская газета" опубликовала статью Путина о важности памяти о войне

"Российская газета" опубликовала статью Путина о важности памяти о войне

Глава государства Владимир Путин подготовил статью о 75-летии со Дня Победы над фашизмом. Президент рассказал, почему важно помнить о войне для него лично и для всех россиян.

Путин напомнил о страшных муках блокадников Ленинграда, тогда погибло множество людей, в том числе и малолетний брат Путина. По словам президента, важно сохранить в памяти и передать молодому поколению память о войне, чтобы потомки могли восхититься силой духа и смелостью предков. Путин признался, что хранит в памяти рассказы своих родителей о военных временах. Об этом сообщает "Российская газета".

Сила российского духа проявляется и в мирное время, обратил особое внимание президент. Он напомнил, что многие врачи и волонтеры на передовой борются с коронавирусом и прилагают все свои усилия к этому делу. Путин назвал главной ответственностью россиян недопущение повторных страшных сценариев войны на российской земле.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #война #статья

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