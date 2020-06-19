Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
10:14   19 Июня 2020
Экономика

Сбербанк начал взимать комиссию за переводы средств через свои банкоматы

Сбербанк начал взимать комиссию за переводы средств через свои банкоматы

Новая политика Сбербанка коснется перевода средств через банкоматы компании. Теперь финансовые операции будут облагаться комиссией, при этом переводы через мобильное приложение и СМС-сервисы останутся бесплатными.

Условия комиссии были изменены Сбербанком с начала лета и коснулись только банковских аппаратов самообслуживания. За перевод планируется взимать 1% от общей суммы, об этом журналистам издания "Коммерсант" сообщили в одном из отделений финансовой организации. Вероятно, таким образом Сбербанк намерен компенсировать потери, связанные с вступлением в силу законопроекта об отмене "банковского роуминга" на территории России.

Большая часть клиентов Сбербанка использует для переводов мобильное приложение или СМС-сервис — для них переводы до 50 тыс. рублей ежемесячно остаются бесплатными. Также при перечислении денег можно воспользоваться Системой быстрых платежей Центробанка РФ — в ней операции осуществляются без комиссии при лимите в 100 тыс. рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #сбербанк #комиссия #денежные переводы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...