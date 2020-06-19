Сбербанк начал взимать комиссию за переводы средств через свои банкоматы

Новая политика Сбербанка коснется перевода средств через банкоматы компании. Теперь финансовые операции будут облагаться комиссией, при этом переводы через мобильное приложение и СМС-сервисы останутся бесплатными.

Условия комиссии были изменены Сбербанком с начала лета и коснулись только банковских аппаратов самообслуживания. За перевод планируется взимать 1% от общей суммы, об этом журналистам издания "Коммерсант" сообщили в одном из отделений финансовой организации. Вероятно, таким образом Сбербанк намерен компенсировать потери, связанные с вступлением в силу законопроекта об отмене "банковского роуминга" на территории России.

Большая часть клиентов Сбербанка использует для переводов мобильное приложение или СМС-сервис — для них переводы до 50 тыс. рублей ежемесячно остаются бесплатными. Также при перечислении денег можно воспользоваться Системой быстрых платежей Центробанка РФ — в ней операции осуществляются без комиссии при лимите в 100 тыс. рублей.