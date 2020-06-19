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10:05   19 Июня 2020
Политика

Венецианская комиссия опубликовала заключение по оценке поправок к Конституции РФ

Венецианская комиссия опубликовала заключение по оценке поправок к Конституции РФ

Внимание Венецианской комиссии было сосредоточено на поправках, касающихся отношений России и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Эксперты комиссии отметили, что Российская Федерация является членом Совета Европы (СЕ) и участником Конвенции о правах человека. Это обязывает страну подчиняться решениям ЕСПЧ.

Венецианская комиссия порекомендовала России изменить поправки в ст. 79 Конституции РФ. Это положение в Главном законе страны при одобрении поправок сделает национальные приоритеты РФ выше международного права.

В ТАСС сообщили: вице-спикер Госдумы Петр Толстой напомнил, что Россия после принятия поправок к Конституции будет продолжать следовать решениям ЕСПЧ, однако лишь в тех случаях, которые будут согласованны с регламентом Главного закона страны.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция россии #конституция рф

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