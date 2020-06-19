Новейший "Панцирь-СМ" впервые появится на публике во время парада

Одной из новинок, которые будут представлены на параде Победы в Москве 24 июня, станет модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ".

Вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету на этом комплексе установлена кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.Эти малогабаритные снаряды способны поражать дроны небольшого размера на дистанции в 5-7 км, тогда как обычные "большие" ракеты "Панциря" бьют на дистанцию до 30 км. Боевые машины базируются на колесном шасси "Торнадо-К", сообщает ТАСС по итогам ночных репетиций парада.