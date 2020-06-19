ФСБ задержала украинца, пересекшего морскую границу РФ в районе Крыма

​​​​​​​Гражданин Украины был задержан при незаконном пересечении границы России. Инцидент произошел возле крымского побережья в заливе Сиваш.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ сообщила, что гражданин не был замечен украинскими пограничниками и пытался по морю добраться до российского побережья. Он был задержан пограничным нарядом. Как отмечается в материале ТАСС, украинец направлялся в Пермский край, где проживают его родственники.

Евросоюз принял решение продлить санкции против России из-за воссоединения с Крымом. Как отмечается в материале "Царьграда", ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.