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9:59   19 Июня 2020
Общество

ФСБ задержала украинца, пересекшего морскую границу РФ в районе Крыма

ФСБ задержала украинца, пересекшего морскую границу РФ в районе Крыма

​​​​​​​Гражданин Украины был задержан при незаконном пересечении границы России. Инцидент произошел возле крымского побережья в заливе Сиваш.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ сообщила, что гражданин не был замечен украинскими пограничниками и пытался по морю добраться до российского побережья. Он был задержан пограничным нарядом. Как отмечается в материале ТАСС, украинец направлялся в Пермский край, где проживают его родственники.

Евросоюз принял решение продлить санкции против России из-за воссоединения с Крымом. Как отмечается в материале "Царьграда", ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #крым

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