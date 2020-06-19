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9:51   19 Июня 2020
Политика

Новые санкции ЕС не повлияют на темпы развития Крыма

Новые санкции ЕС не повлияют на темпы развития Крыма

Продление санкций Евросоюза является бесполезным. Такого мнения придерживается постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Накануне ЕС принял решение о продлении санкций против России из-за Крыма. Но полуостров не заметит "очередной выхлоп Евросоюза", считает Мурадов. Темпы развития региона сохраняются, а эпидемиологическая ситуация улучшается, отметил постпред. Его слова приведены в материале РИА Новости.

Он уверен, что у крымчан есть дела поважнее, чем разбираться в "глупых хлопотах Евросоюза". Санкции наносят гораздо больший вред европейцам, чем Москве.

Как отмечается в статье "Царьграда", санкции против России были продлены до 23 июня 2021 года.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #крым #санкции

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