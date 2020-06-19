Новые санкции ЕС не повлияют на темпы развития Крыма

Продление санкций Евросоюза является бесполезным. Такого мнения придерживается постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Накануне ЕС принял решение о продлении санкций против России из-за Крыма. Но полуостров не заметит "очередной выхлоп Евросоюза", считает Мурадов. Темпы развития региона сохраняются, а эпидемиологическая ситуация улучшается, отметил постпред. Его слова приведены в материале РИА Новости.

Он уверен, что у крымчан есть дела поважнее, чем разбираться в "глупых хлопотах Евросоюза". Санкции наносят гораздо больший вред европейцам, чем Москве.

Как отмечается в статье "Царьграда", санкции против России были продлены до 23 июня 2021 года.