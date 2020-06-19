Кабмин РФ утвердил скидки на железнодорожные билеты для школьников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о скидках на железнодорожные билеты для школьников.

Билет на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет купить со скидкой, которая будет равна половине стоимости самого билета. Пониженный тариф будет действовать в отношении учеников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года. Приобрести билет на поезд со скидкой можно в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Текст документа был опубликован на сайте правительства.

Ранее подобная скидка была доступна для граждан, которые покупали билеты на поезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.