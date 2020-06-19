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9:30   19 Июня 2020
Экономика

Политика Кипра может привести к выходу России из налогового соглашения

Политика Кипра может привести к выходу России из налогового соглашения

Власти Кипра до сих пор не представили свои предложения по вопросу изменения правил налогового сотрудничества с Россией. Отсутствие диалога может привести к разрыву соглашения, оно может произойти уже осенью текущего года.

Россия и Кипр взаимодействуют в финансовой сфере при помощи соглашения об избежании двойного налогообложения, он позволяет резидентам не тратит часть дивидендов на выплаты. Российские власти предложили второй стороне скорректировать процентные ставки, тем самым повлияв на офшоризацию финансов. Никосия до сих пор не отреагировала на проект изменения соглашения, сообщает РБК.

Разрыв договора может привести к дополнительной финансовой нагрузке для резидентов Кипра из России. Позиция Москвы по вопросам налогов на дивиденды была сформулирована президентом Владимиром Путиным 25 марта — инициатива призвана стимулировать сохранение средств на отечественных счетах и избежать их вывода из страны.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #налоги #кипр #сотрудничество

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