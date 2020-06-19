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9:19   19 Июня 2020
Общество

Трамп пообещал рассказать "много интересного" про НЛО

Трамп пообещал рассказать "много интересного" про НЛО

Информация о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году может быть раскрыта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что он знает много интересного.

В американских СМИ ранее сообщалось, что разбившийся космический аппарат возле города Розуэлл имел внеземное происхождение. Пилота этого корабля якобы захватило правительство США, пишет РИА Новости.

Трамп поднял эту тему во время интервью сыну перед Днем отца. Он не стал раскрывать подробности, но отметил, что знает много чего интересного. Также он заявил, что подумает над возможностью рассекретить имеющиеся данные.

Более актуальным вопросом для США сейчас является борьба с распространением коронавируса. Отмечается, что Трамп недавно похвастался вакциной, которая еще не создана.

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Автор: Яна Либерман
#сша #нло #трамп

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