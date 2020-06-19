Американский историк Снайдер назвал Трампа «классическим тираном»

Американская демократия в настоящее время переживает один из худших периодов своей истории, так как действующий президент США Дональд Трамп ведет страну к тирании.

Такое мнение в интервью изданию La Vanguardia высказал автор двух книг о нынешней ситуации в США «Путь к несвободе» и «О тирании», профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер.

По мнению историка, Трамп умышленно прибегает к насилию, пытаясь доставить американцам страдания, чтобы мотивировать из согласиться с авторитарной политикой.

«Без сомнения. Трамп ведет США к тирании. Он классический тиран. Его волнует символичность, а не практичность. Его волнуют мифы, а не действительность. Больше всего его волнует имидж», — подчеркнул Снайдер.

По его словам, при администрации Трампа богатые в США стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Трамп, будучи властным олигархом, чувствует себя хорошо в окружении других властных олигархов. При этом американский лидер лентяй, и он не считает нужным предпринимать усилия ни для руководства страной, ни для сближения с американским обществом, с гражданами, он старается стать ближе только к белым элитам, расистам – своим избирателям, считает профессор Йеля.

Несмотря на то, что в США действительно сейчас возникли серьезные разногласия, в страну вряд ли может вернуться фашизм, существовавший там в 20-30 годах двадцатого века. Трамп, по его словам, не является настоящим фашистом, хоть и производит такое впечатление, умело используя фашистскую тактику. Например, президент США использует пропаганду, чтобы скрыть правду, постоянно ищет новых внешних врагов, чтобы объяснить свою неспособность решать внутренние проблемы, и предоставляет белым олигархам ведущие роли.