Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
9:54   19 Июня 2020
Весь мир

Американский историк Снайдер назвал Трампа «классическим тираном»

Американский историк Снайдер назвал Трампа «классическим тираном»

Американская демократия в настоящее время переживает один из худших периодов своей истории, так как действующий президент США Дональд Трамп ведет страну к тирании.

Такое мнение в интервью изданию La Vanguardia высказал автор двух книг о нынешней ситуации в США «Путь к несвободе» и «О тирании», профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер.

По мнению историка, Трамп умышленно прибегает к насилию, пытаясь доставить американцам страдания, чтобы мотивировать из согласиться с авторитарной политикой.

«Без сомнения. Трамп ведет США к тирании. Он классический тиран. Его волнует символичность, а не практичность. Его волнуют мифы, а не действительность. Больше всего его волнует имидж», — подчеркнул Снайдер.

По его словам, при администрации Трампа богатые в США стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Трамп, будучи властным олигархом, чувствует себя хорошо в окружении других властных олигархов. При этом американский лидер лентяй, и он не считает нужным предпринимать усилия ни для руководства страной, ни для сближения с американским обществом, с гражданами, он старается стать ближе только к белым элитам, расистам – своим избирателям, считает профессор Йеля.

Американский историк Снайдер назвал Трампа «классическим тираном»

Несмотря на то, что в США действительно сейчас возникли серьезные разногласия, в страну вряд ли может вернуться фашизм, существовавший там в 20-30 годах двадцатого века. Трамп, по его словам, не является настоящим фашистом, хоть и производит такое впечатление, умело используя фашистскую тактику. Например, президент США использует пропаганду, чтобы скрыть правду, постоянно ищет новых внешних врагов, чтобы объяснить свою неспособность решать внутренние проблемы, и предоставляет белым олигархам ведущие роли.

«Он (Трамп) похож на фашиста, потому что хочет поставить Америку на первое место, так же как американские фашисты в 30-е годы. Но он ненастоящий фашист, потому что его не интересует военный аспект. Он не хочет, чтобы в США началась война или чтобы повторился фашистский опыт 30-х годов в Европе», — заявил историк.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #весь мир #американцы #олигархи #историк #тирания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...