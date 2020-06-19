Мультимедийный раздел о Параде Победы 24 июня 1945 года появился на сайте Минобороны РФ

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел "Триумф народа-победителя". В нем содержатся исторические документы из фондов Центрального архива МО, которые рассказывают о Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Подробные данные с ранее неизвестными архивными материалами представлены в этом разделе. В нем в деталях описывается порядок подготовки и проведения исторического события, фотоснимки того времени, а также схемы построения парадных расчетов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В разделе продемонстрирован план светового салюта, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года в 23:00. Для этого события подготовили 6 тыс. ручных ракетниц, 100 прожекторов, 500 аэростатов заграждения и 200 единиц 107-мм ракетниц, передает РИА Новости.

В поправках к Конституции РФ предусмотрен пункт о защите исторической правды, суверенитета и территориальной целостности страны. Ранее соответствующее изменение предложил внести президент России Владимир Путин. Голосование по поправкам в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля.