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8:51   19 Июня 2020
Общество

Мультимедийный раздел о Параде Победы 24 июня 1945 года появился на сайте Минобороны РФ

Мультимедийный раздел о Параде Победы 24 июня 1945 года появился на сайте Минобороны РФ

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел "Триумф народа-победителя". В нем содержатся исторические документы из фондов Центрального архива МО, которые рассказывают о Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Подробные данные с ранее неизвестными архивными материалами представлены в этом разделе. В нем в деталях описывается порядок подготовки и проведения исторического события, фотоснимки того времени, а также схемы построения парадных расчетов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В разделе продемонстрирован план светового салюта, состоявшегося в Москве 24 июня 1945 года в 23:00. Для этого события подготовили 6 тыс. ручных ракетниц, 100 прожекторов, 500 аэростатов заграждения и 200 единиц 107-мм ракетниц, передает РИА Новости.

В поправках к Конституции РФ предусмотрен пункт о защите исторической правды, суверенитета и территориальной целостности страны. Ранее соответствующее изменение предложил внести президент России Владимир Путин. Голосование по поправкам в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#история #архив #салют #парад победы

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