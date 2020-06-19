Россия будет пресекать любые попытки Украины добывать углеводороды у берегов Крыма

Россия поставила Украине условия добычи углеводородов на шельфе Черного моря. Прежде всего Киев должен согласовать границы в Черноморском бассейне с РФ.

Украинская компания "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводорода на берегу Черного моря после длительного перерыва, который начался в 2014 году после присоединения Крыма к России. Москва четко обозначила допустимые границы, сообщив, что деятельность "Нафтогаза" не может быть продолжена без соглашения с РФ. В противном случае действия Украины будут расценены как вмешательство или акт агрессии, передает РИА Новости.