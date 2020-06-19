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8:42   19 Июня 2020
Политика

Россия будет пресекать любые попытки Украины добывать углеводороды у берегов Крыма

Россия будет пресекать любые попытки Украины добывать углеводороды у берегов Крыма

Россия поставила Украине условия добычи углеводородов на шельфе Черного моря. Прежде всего Киев должен согласовать границы в Черноморском бассейне с РФ.

Украинская компания "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводорода на берегу Черного моря после длительного перерыва, который начался в 2014 году после присоединения Крыма к России. Москва четко обозначила допустимые границы, сообщив, что деятельность "Нафтогаза" не может быть продолжена без соглашения с РФ. В противном случае действия Украины будут расценены как вмешательство или акт агрессии, передает РИА Новости.

"Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией", — заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина

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