Facebook и Twitter заявили, что другие государства не имеют отношения к протестам в США

Отдел по политике безопасности Facebook не обнаружил иностранного вмешательства в американские беспорядки. Twitter в свою очередь также не нашел "скоординированных иностранных усилий".

Генпрокурор США Уильям Барр ранее заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты против расизма и всех видов дискриминации. Однако он не назвал какой-либо конкретной страны, которая повлияла на возникновение протестных отношений в обществе.

Американские соцсети Facebook и Twitter проанализировали активность своих пользователей на предмет причастности к организации акций, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, иностранные деятели не участвовали в "неаутентичном поведении вокруг протестов".