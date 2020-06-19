Facebook и Twitter заявили, что другие государства не имеют отношения к протестам в США
Отдел по политике безопасности Facebook не обнаружил иностранного вмешательства в американские беспорядки. Twitter в свою очередь также не нашел "скоординированных иностранных усилий".
Генпрокурор США Уильям Барр ранее заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты против расизма и всех видов дискриминации. Однако он не назвал какой-либо конкретной страны, которая повлияла на возникновение протестных отношений в обществе.
Американские соцсети Facebook и Twitter проанализировали активность своих пользователей на предмет причастности к организации акций, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, иностранные деятели не участвовали в "неаутентичном поведении вокруг протестов".
"Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов", — сообщил глава отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.