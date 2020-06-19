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8:22   19 Июня 2020
Общество

Facebook и Twitter заявили, что другие государства не имеют отношения к протестам в США

Facebook и Twitter заявили, что другие государства не имеют отношения к протестам в США

Отдел по политике безопасности Facebook не обнаружил иностранного вмешательства в американские беспорядки. Twitter в свою очередь также не нашел "скоординированных иностранных усилий".

Генпрокурор США Уильям Барр ранее заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты против расизма и всех видов дискриминации. Однако он не назвал какой-либо конкретной страны, которая повлияла на возникновение протестных отношений в обществе.

Американские соцсети Facebook и Twitter проанализировали активность своих пользователей на предмет причастности к организации акций, передает РИА Новости. Согласно официальным данным, иностранные деятели не участвовали в "неаутентичном поведении вокруг протестов".

"Мы видели, что люди пытались осуществить мошеннические финансовые схемы. Мы не видели иностранных деятелей, которые бы участвовали в неаутентичном поведении вокруг протестов", — сообщил глава отдела по политике безопасности в компании Facebook Натаниэль Глейшер.

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Автор: Яна Либерман
#сша #facebook #протесты

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