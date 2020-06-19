Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
8:18   19 Июня 2020
Политика

ООН признала правоту Путина в его заявлении о неэффективности работы организации

ООН признала правоту Путина в его заявлении о неэффективности работы организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласен с мнением президента России Владимира Путина, что в последнее время деятельность международной структуры не так действенна. Это связано с разногласиями между ведущими странами в ее составе.

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак прокомментировал авторскую статью Путина о ходе Второй мировой войны в американском журнале National Interest. Он напомнил, что где-то месяц назад Гутерреш делал аналогичные с российским лидером заявления относительно эффективности ООН, передает ТАСС. Он также поддержал инициативу президента РФ провести саммит пяти постоянных членов Совбеза.

Владимир Путин в это воскресенье, 21 июня, даст развернутое интервью в эфире телеканала "Россия-1". Он выскажется насчет поправок к Конституции и затронет ряд других не менее важных тем.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #оон #генсек

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...