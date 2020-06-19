ООН признала правоту Путина в его заявлении о неэффективности работы организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласен с мнением президента России Владимира Путина, что в последнее время деятельность международной структуры не так действенна. Это связано с разногласиями между ведущими странами в ее составе.

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак прокомментировал авторскую статью Путина о ходе Второй мировой войны в американском журнале National Interest. Он напомнил, что где-то месяц назад Гутерреш делал аналогичные с российским лидером заявления относительно эффективности ООН, передает ТАСС. Он также поддержал инициативу президента РФ провести саммит пяти постоянных членов Совбеза.

Владимир Путин в это воскресенье, 21 июня, даст развернутое интервью в эфире телеканала "Россия-1". Он выскажется насчет поправок к Конституции и затронет ряд других не менее важных тем.