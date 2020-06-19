Посольство в США просит конгрессменов отказаться от "страшилок" о России

Посольство РФ в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в "эмоциях и оценках", комментируя законопроект о запрете вывода войск Соединенных Штатов из Европы, где говорилось о "российской угрозе".

Демократ Роберт Менендес ранее представил сенату законопроект, препятствующий выводу американских войск из Европы. Аналогичный законопроект предложил глава профильного комитета демократ Элиот Энгел.

По мнению авторов инициативы, нужно запретить выделять средства на вывод войск США из Европы вообще и в частности — из Германии. Присутствие американских войск якобы помогает Вашингтону и его европейским союзникам "противостоять России, КНДР и Ирану".

Представители российского посольства в Вашингтоне, комментируя законопроекты демократов, призывают американских законодателей "проявить сдержанность в своих оценках".