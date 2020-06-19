Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

В вагонах всё так же едят вареные яйца. Путешествие на поезде в июне 2020

 Национальная база генов снизит технологическую зависимость России

Национальная база генов снизит технологическую зависимость России
Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

Лукашенко рассказал о предотвращении "майдана" в Белоруссии

 Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России

Колташов: снятие ограничений обеспечит рост конкурентоспособности компаний России
Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

Мемуары Болтона могут убедить американцев поддержать на выборах Байдена

 Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2

Пушков оценил готовность Германии ввести санкции против США из-за СП-2
8:00   19 Июня 2020
Политика

Посольство в США просит конгрессменов отказаться от "страшилок" о России

Посольство в США просит конгрессменов отказаться от "страшилок" о России

Посольство РФ в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в "эмоциях и оценках", комментируя законопроект о запрете вывода войск Соединенных Штатов из Европы, где говорилось о "российской угрозе".

Демократ Роберт Менендес ранее представил сенату законопроект, препятствующий выводу американских войск из Европы. Аналогичный законопроект предложил глава профильного комитета демократ Элиот Энгел.

По мнению авторов инициативы, нужно запретить выделять средства на вывод войск США из Европы вообще и в частности — из Германии. Присутствие американских войск якобы помогает Вашингтону и его европейским союзникам "противостоять России, КНДР и Ирану".

Представители российского посольства в Вашингтоне, комментируя законопроекты демократов, призывают американских законодателей "проявить сдержанность в своих оценках".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #закон #посольство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...