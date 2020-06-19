Китай передал ВОЗ сведения о геноме обнаруженного в Пекине коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от Китая сведения о геноме обнаруженного на оптовом рынке Пекина коронавируса. На прошлой неделе там произошла вспышка заболевания.

Анализ генома показал, что образцы инфекции, найденные на рынке "Синьфади", старше штаммов, распространенных в Европе. На это указал китайский эпидемиолог Лю Цзюнь. Заявление ученого содержится в статье, опубликованной на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

Лю Цзюнь признался, что отследить путь попадания инфекции на рынок в Пекине сложно. Коронавирус мог находиться в партии замороженных продуктов, которая прибыла из-за рубежа.

"Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать", — подчеркнул эпидемиолог.

Власти Пекина ввели ограничительные меры в китайской столице из-за вспышки коронавируса. Ученые пытаются выяснить, как он оказался на рынке.