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6:27   19 Июня 2020
Политика

Помпео заявил, что Болтон является предателем

Помпео заявил, что Болтон является предателем

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем. Также он добавил, что его книга о Белом доме является лживой.

Джон Болтон занимается распространением лживых утверждений, которые полностью натянуты полуправдой и прямыми измышлениями, считает Помпео. Госсекретарь сделал такие выводы после прочтения фрагментов книги Болтона о Белом доме.

"И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", – говорится в письменном заявлении Помпео.

Суд в Вашингтоне рассмотрит требование Минюста, которое касается приостановки выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", написанную экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Представители американской администрации утверждают, что в книге есть секретные сведения, которые Джон Болтон не имел права публиковать, так как они не согласованы с властями.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #болтон #помпео

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