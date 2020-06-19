Помпео заявил, что Болтон является предателем

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем. Также он добавил, что его книга о Белом доме является лживой.

Джон Болтон занимается распространением лживых утверждений, которые полностью натянуты полуправдой и прямыми измышлениями, считает Помпео. Госсекретарь сделал такие выводы после прочтения фрагментов книги Болтона о Белом доме.

"И жалко, и опасно, что в своем последнем публичном качестве Джон Болтон оказался предателем, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа", – говорится в письменном заявлении Помпео.

Суд в Вашингтоне рассмотрит требование Минюста, которое касается приостановки выхода книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", написанную экс-советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Представители американской администрации утверждают, что в книге есть секретные сведения, которые Джон Болтон не имел права публиковать, так как они не согласованы с властями.