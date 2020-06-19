Отбойники на Садовом кольце могут установить после аварии с Ефремовым

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением установить отбойники между встречными полосами. По его мнению, лобовые столкновения особо опасны.

Количество автоаварий из-за выезда на встречную полосу в среднем составляет 12,4 тысячи случаев в год, отметил Свищев. Он предложил установить разделительные блоки или построить полосы с озеленением на особо аварийных участках московских автодорог, передает РИА Новости.

Предложение члена Госдумы связано со случившейся 8 июня смертельной аварией на Садовом кольце. Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения въехал во встречный автомобиль, водитель которого получил несовместимые с жизнью травмы. Виновник катастрофы находится под домашним арестом, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 12 лет.

Продюсер Иосиф Пригожин отмечает, что Ефремов виновен сразу в четырех преступлениях: в пересечении двойной сплошной, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, убийстве человека, а также использовании наркотических веществ. Если актера оправдают, то это будет вопиющей несправедливостью, уверен музыкант.