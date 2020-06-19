Трамп признался, что может проиграть на выборах президента США из-за "почты"

Внедряемая демократами практика голосования по почте может сказаться на результатах президентских выборов в США. Этого опасается американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома обвинил представителей Демократической партии в "жульничестве и воровстве". Трамп считает, что они не посылают бюллетени в некоторые районы, где большинство поддерживает республиканцев. Это, по его словам, может помешать ему переизбраться на второй срок.

Президент Соединенных Штатов, по данным газеты The Washington Times, считает бывшего вице-президента Джо Байдена более слабым соперником, чем Хиллари Клинтон. С ней он состязался на выборах 2016 года.