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4:38   19 Июня 2020
Общество

Минобороны РФ показало архивные документы о первых днях ВОВ

Минобороны РФ показало архивные документы о первых днях ВОВ

Уникальные документы о самых первых днях Великой Отечественной войны были опубликованы на официальном сайте Министерства обороны России. Ознакомиться с ними можно в мультимедийном разделе под названием "В первые дни Великой Войны".

Пользователи сайта смогут увидеть редкие архивные документы, среди которых оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов и шифрограммы. Также там представлены воспоминания участников военных действий и записи из их дневников, передает телеканал "360".

Ведомство отметило, что эти документы указывают на силу и подвиги советских солдат. Уже в самом начале войны они мужественно давали отпор врагу и одерживали первые победы.

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Автор: Илья Романович
#вов #архив #минобороны рф

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