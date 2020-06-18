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 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

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13:18   18 Июня 2020
Общество

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Возможность повышения налога на доходы физических лиц обсуждается на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о возможном повышении ставки НДФЛ для состоятельных россиян. Этот вопрос рассматривается правительством и администрацией президента. Песков сообщил, что пока еще не выработано окончательное решение.

Повышение ставки принесет в бюджет России дополнительные средства. Сейчас в стране действует единая ставка налога для всех граждан. Она составляет 13%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #ставка #ндфл

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