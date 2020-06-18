Возможность повышения налога на доходы физических лиц обсуждается на экспертном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о возможном повышении ставки НДФЛ для состоятельных россиян. Этот вопрос рассматривается правительством и администрацией президента. Песков сообщил, что пока еще не выработано окончательное решение.

Повышение ставки принесет в бюджет России дополнительные средства. Сейчас в стране действует единая ставка налога для всех граждан. Она составляет 13%.