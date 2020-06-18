Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала одобрил включение спорных с Индией районов в состав своей страны.

Как сообщалось ранее, непальский парламент готовился признать своей территорией спорный с Индией район Липулех, но Дели возразил, сказав, что это неприемлемо. После этого Индия открыла дорогу из своего города Дхарчула в Липулех вдоль границы, хотя Непал выразил протест этому действию.

Непал также ранее опубликовал пересмотренную карту страны, включающую районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура.