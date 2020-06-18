Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
13:18   18 Июня 2020
Политика

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала одобрил включение спорных с Индией районов в состав своей страны.

Как сообщалось ранее, непальский парламент готовился признать своей территорией спорный с Индией район Липулех, но Дели возразил, сказав, что это неприемлемо. После этого Индия открыла дорогу из своего города Дхарчула в Липулех вдоль границы, хотя Непал выразил протест этому действию.

Непал также ранее опубликовал пересмотренную карту страны, включающую районы Липулех, Калапани и Лимпиядхура.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#парламент #индия #непал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...