Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
13:13   18 Июня 2020
Политика

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

План поддержки экономики с исправленными и дополненными пунктами будет лежать на столе у Путина 19 июня.

Президент РФ Владимир Путин поручил членам правительства предоставить подробный план по развитию и восстановлению экономики страны. Дата исполнения документа — 19 июня. Он будет подготовлен в срок, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании по вопросам реализации мер поддержки населения и экономики России глава государства сообщил о необходимости расширить и углубить план по субсидированию ипотеки, продлению льгот и финансированию индивидуальных предпринимателей.

Президент 15 июня заявил, что нельзя допустить, чтобы в условиях сложившейся ситуации россияне меняли свои планы по покупке жилья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#путин #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...