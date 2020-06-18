Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

План поддержки экономики с исправленными и дополненными пунктами будет лежать на столе у Путина 19 июня.

Президент РФ Владимир Путин поручил членам правительства предоставить подробный план по развитию и восстановлению экономики страны. Дата исполнения документа — 19 июня. Он будет подготовлен в срок, о чем сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании по вопросам реализации мер поддержки населения и экономики России глава государства сообщил о необходимости расширить и углубить план по субсидированию ипотеки, продлению льгот и финансированию индивидуальных предпринимателей.

Президент 15 июня заявил, что нельзя допустить, чтобы в условиях сложившейся ситуации россияне меняли свои планы по покупке жилья.