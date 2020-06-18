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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

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13:13   18 Июня 2020
Общество

Песков рассказал о мерах безопасности ветеранов во время парада Победы

Песков рассказал о мерах безопасности ветеранов во время парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об участии ветеранов Великой Отечественной войны в параде Победы.

По словам Пескова, на мероприятии по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне действительно будет большое количество ветеранов. Он напомнил, что в настоящий момент эти люди находятся на самоизоляции, так как включены в группу риска по коронавирусу.

"Это санатории, дома отдыха, они там в прекрасных условиях", подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что государство в первую очередь заботится об их здоровье, поэтому во время парада Победы будут выполнены все меры предосторожности. Песков отметил, что подобное массовое мероприятие является возможностью в случае необходимости получить хорошее медицинское обслуживание.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #ветераны #парад победы

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