Песков рассказал о мерах безопасности ветеранов во время парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об участии ветеранов Великой Отечественной войны в параде Победы.

По словам Пескова, на мероприятии по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне действительно будет большое количество ветеранов. Он напомнил, что в настоящий момент эти люди находятся на самоизоляции, так как включены в группу риска по коронавирусу.

"Это санатории, дома отдыха, они там в прекрасных условиях", —подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что государство в первую очередь заботится об их здоровье, поэтому во время парада Победы будут выполнены все меры предосторожности. Песков отметил, что подобное массовое мероприятие является возможностью в случае необходимости получить хорошее медицинское обслуживание.