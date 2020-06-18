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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

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13:07   18 Июня 2020
Политика

Меркель указала на европейский кризис из-за пандемии коронавируса

Меркель указала на европейский кризис из-за пандемии коронавируса

Распространение нового типа коронавируса стало серьезным испытанием для европейских стран. Пандемия COVID-19 продемонстрировала уязвимость государств Евросоюза. Об этом сообщила немецкий лидер Ангела Меркель.

По словам канцлера, Европа оказалась уязвимой на фоне пандемии коронавируса. Первостепенные меры по противодействию распространения болезни были больше национальными.

Меркель подчеркнула, что в это тяжелое время Германия готова с 1 июля взять на себя председательство в Евросоюзе. Сейчас нужно преодолеть кризис и сделать европейские страны конкурентоспособными, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что оборонное ведомство США не торопится выполнять заявления американского лидера Дональда Трампа о выводе войск из Германии.

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Автор: Яна Либерман
#меркель #германия #фрг #коронавирус

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