Действующий глава Белого дома Дональд Трамп интересовался принадлежностью Финляндии к Российской Федерации. Об этом говорится в мемуарах бывшего советника президента США Джона Болтона.

Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью журналистам Медиагруппы "Патриот". По словам эксперта, Трамп показал, что уровень образования в США находится на низком уровне.

Жители США привыкли изучать мир по голливудским фильмам, в которых все перепутано. Так что не стоит удивляться тому, что Трамп не знал о независимости Финляндии. Это все обыденно, поскольку президент США такой же американец, как и все остальные, передают Nation News.

Телеканал "360" сообщал, что Трамп "буквально умолял" главу КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться в США.