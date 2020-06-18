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 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

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12:57   18 Июня 2020
Политика

Крутаков объяснил необразованность Трампа "голливудским образованием"

Крутаков объяснил необразованность Трампа "голливудским образованием"

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп интересовался принадлежностью Финляндии к Российской Федерации. Об этом говорится в мемуарах бывшего советника президента США Джона Болтона.

Политолог и публицист Леонид Крутаков прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью журналистам Медиагруппы "Патриот". По словам эксперта, Трамп показал, что уровень образования в США находится на низком уровне.

Жители США привыкли изучать мир по голливудским фильмам, в которых все перепутано. Так что не стоит удивляться тому, что Трамп не знал о независимости Финляндии. Это все обыденно, поскольку президент США такой же американец, как и все остальные, передают Nation News.

Телеканал "360" сообщал, что Трамп "буквально умолял" главу КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться в США.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #болтон #крутаков

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