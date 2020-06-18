СМИ: у кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходят обыски
В доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района в настоящее время проходит обыск, сообщает корреспондент Sputnik.
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда утром в четверг доставили в Департамент финансовых расследований. Сейчас они дают показания по "делу Белгазпромбанка".
Правоохранительные органы нагрянули в особняк Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска. Сейчас здесь стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами.
Комитет по госконтролю о процессуальном статусе отца и сына Бабарико официальной информации пока не давал.