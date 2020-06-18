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Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

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12:43   18 Июня 2020
Происшествия

СМИ: у кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходят обыски

СМИ: у кандидата в президенты Белоруссии Бабарико проходят обыски

В доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района в настоящее время проходит обыск, сообщает корреспондент Sputnik.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда утром в четверг доставили в Департамент финансовых расследований. Сейчас они дают показания по "делу Белгазпромбанка".

Правоохранительные органы нагрянули в особняк Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска. Сейчас здесь стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами.

Комитет по госконтролю о процессуальном статусе отца и сына Бабарико официальной информации пока не давал.

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Автор: Илья Романович
#выборы #белоруссия #президент #обыски

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