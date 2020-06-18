ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят уровень зарплат сотрудников бюджетных организаций

Представители Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" организуют прямой эфир на тему "Доходы россиян. Почему за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному".

Работа россиян в субъектах страны оценивается по-разному. Тема касается сотрудников как бюджетных, как и коммерческих организаций. К примеру, оклад учителя в Твери и Москве значительно отличается. При этом регионы являются соседями, передает ФАН.

В ходе прямого эфира эксперты обсудят, почему в РФ не наблюдается рабочее равенство и от чего зависит зарплата граждан. Также будут даны ответы на вопросы: какие льготы положены трудящимся россиянам. Как можно повысить будущую пенсию и как оценивается труд в других странах. Трансляция состоится 18 июня в 14:00.