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 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

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12:40   18 Июня 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят уровень зарплат сотрудников бюджетных организаций

ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят уровень зарплат сотрудников бюджетных организаций

Представители Федерального агентства новостей и Медиагруппы "Патриот" организуют прямой эфир на тему "Доходы россиян. Почему за одну и ту же работу в разных регионах платят по-разному".

Работа россиян в субъектах страны оценивается по-разному. Тема касается сотрудников как бюджетных, как и коммерческих организаций. К примеру, оклад учителя в Твери и Москве значительно отличается. При этом регионы являются соседями, передает ФАН.

В ходе прямого эфира эксперты обсудят, почему в РФ не наблюдается рабочее равенство и от чего зависит зарплата граждан. Также будут даны ответы на вопросы: какие льготы положены трудящимся россиянам. Как можно повысить будущую пенсию и как оценивается труд в других странах. Трансляция состоится 18 июня в 14:00.

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Автор: Василий Пименов
#зарплаты #фан

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