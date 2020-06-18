Путин присудил госпремии создателям лекарства от рака и нанотрубок

Ученые, совершившие прорывные открытия в 2019 году, получат государственные премии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Среди получателей — специалисты, разработавшие лекарственные препараты для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Еще одним лауреатом признан создатель одностенных углеродных нанотрубок.

Кроме того, награды получат и другие ученые. Например, за вклад в работу по изучению культурного наследия народов, проживающих в Арктическом регионе, говорится на сайте Кремля.