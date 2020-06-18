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Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

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12:27   18 Июня 2020
Общество

Путин присудил госпремии создателям лекарства от рака и нанотрубок

Путин присудил госпремии создателям лекарства от рака и нанотрубок

Ученые, совершившие прорывные открытия в 2019 году, получат государственные премии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Среди получателей — специалисты, разработавшие лекарственные препараты для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний. Еще одним лауреатом признан создатель одностенных углеродных нанотрубок.

Кроме того, награды получат и другие ученые. Например, за вклад в работу по изучению культурного наследия народов, проживающих в Арктическом регионе, говорится на сайте Кремля.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #рак #лекарство #премии

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