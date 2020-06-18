Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

Минобороны РФ сообщило о вакцинации от COVID-19 первой группы военнослужащих

 Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
12:26   18 Июня 2020
Происшествия

Полиция Франции сообщила о перемирии конфликтующих в Дижоне

Полиция Франции сообщила о перемирии конфликтующих в Дижоне

Протестные столкновения начались после травмирования 16-летнего парня в Дижоне. Правоохранители рассказали о перемирии конфликтующих сторон во Франции.

Массовые столкновения начались во Франции после избиения молодого парня, 10 июня. По предварительным данным, организованные граждане напали на 16-летнего мальчика в Дижоне.

Обеспокоенные жители устроили погромы на востоке Франции. Массовые столкновения продолжались в течение трех дней. Граждане сообщали, что группа злоумышленников угрожала и пугала людей. Жители Гресиль начали патрулировать город.

Полиция Франции сообщила о начале перемирия между конфликтующими сторонами. Жителям Дижоне нечего бояться, упомянули в ведомстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#франция #конфликт #перемирие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...