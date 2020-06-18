Полиция Франции сообщила о перемирии конфликтующих в Дижоне

Протестные столкновения начались после травмирования 16-летнего парня в Дижоне. Правоохранители рассказали о перемирии конфликтующих сторон во Франции.

Массовые столкновения начались во Франции после избиения молодого парня, 10 июня. По предварительным данным, организованные граждане напали на 16-летнего мальчика в Дижоне.

Обеспокоенные жители устроили погромы на востоке Франции. Массовые столкновения продолжались в течение трех дней. Граждане сообщали, что группа злоумышленников угрожала и пугала людей. Жители Гресиль начали патрулировать город.

Полиция Франции сообщила о начале перемирия между конфликтующими сторонами. Жителям Дижоне нечего бояться, упомянули в ведомстве.