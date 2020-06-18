Малькевич рассказал об увеличении количества фейков о поправках к Конституции РФ

Количество фейков о поправках к Конституции РФ, распространяемых в Сети, увеличилось в последнее время, заявил глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Специалисты зафиксировали увеличение вбросов за последнюю неделю в шесть раз, пишет ТАСС со ссылкой на Малькевича. Он сообщил, что за минувшие две недели в общей сложности было обнаружено полторы тысячи фейков о поправках. Председатель комиссии ОП РФ отметил, что недостоверная информация касается как самих нововведений, так и процесса голосования по ним, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Малькевич подчеркнул, что для распространения вбросов активно используются интернет-ресурсы, в том числе сервис TikTok.

Поправки к Конституции РФ призваны существенно повысить уровень жизни в государстве. Нововведения подразумевают различную социальную поддержку россиян, в частности, обязательную индексацию пенсий каждый год, а также улучшение качества и доступности медицины.