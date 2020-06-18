Мишустин заявил о выходе 53 регионов России на первый этап снятия ограничений по COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что уже 53 субъекта страны вышли на первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Еще восемь регионов Российской Федерации перешли уже на второй этап снятия ограничений, уточнил премьер. В настоящее время россияне в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что официальная статистика смертности граждан с коронавирусной инфекцией в России реальна.