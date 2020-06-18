Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
12:06   18 Июня 2020
Общество

Мишустин заявил о выходе 53 регионов России на первый этап снятия ограничений по COVID-19

Мишустин заявил о выходе 53 регионов России на первый этап снятия ограничений по COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что уже 53 субъекта страны вышли на первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусной инфекции.

Еще восемь регионов Российской Федерации перешли уже на второй этап снятия ограничений, уточнил премьер. В настоящее время россияне в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что официальная статистика смертности граждан с коронавирусной инфекцией в России реальна.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#меры #регионы #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...