Верховный суд РФ не принял иск против проведения голосования по поправкам 1 июля

Иск к указу президента РФ о проведении голосования по поправкам к Конституции России 1 июля не принят Верховным судом.

Как сообщили в суде, исковое заявление по оспариванию предложенной президентом страны даты проведения голосования по поправкам в Основной закон государства от Геннадия Рудяка не было принято. Об этом в материале ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля.