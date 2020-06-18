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12:01   18 Июня 2020
Общество

Верховный суд РФ не принял иск против проведения голосования по поправкам 1 июля

Верховный суд РФ не принял иск против проведения голосования по поправкам 1 июля

Иск к указу президента РФ о проведении голосования по поправкам к Конституции России 1 июля не принят Верховным судом.

Как сообщили в суде, исковое заявление по оспариванию предложенной президентом страны даты проведения голосования по поправкам в Основной закон государства от Геннадия Рудяка не было принято. Об этом в материале ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции РФ с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#россия #поправки #конституция

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