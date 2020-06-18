Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

Кабмин не принял окончательного решения по повышению НДФЛ для состоятельных россиян

 Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня

Правительство РФ доработает план поддержки экономики к 19 июня
МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны
Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

Die Welt призвал Берлин «сдерживать амбиции» России и Китая

 Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике

Кедми: американцы сели в лужу и вынуждены догонять Россию в Арктике
11:46   18 Июня 2020
Политика

Премьер Украины не видит оснований для роспуска кабмина

Премьер Украины не видит оснований для роспуска кабмина

Оснований для отставки кабмина нет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее глава украинского правительства подтвердил, что ему и его коллегам не нужен иммунитет от отставки. Шмыгаль выступил с заявлением на заседании Верховной Рады. Премьер-министр пообещал продолжать эффективную работу. Он также рассказал, как воспринимает свой пост. По словам Шмыгаля, он является "государственным менеджером".

Верховная Рада Украины рассматривала программу действий правительства. Она не была утверждена, поэтому кабмин лишился иммунитета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #рада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...