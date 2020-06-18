Премьер Украины не видит оснований для роспуска кабмина

Оснований для отставки кабмина нет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее глава украинского правительства подтвердил, что ему и его коллегам не нужен иммунитет от отставки. Шмыгаль выступил с заявлением на заседании Верховной Рады. Премьер-министр пообещал продолжать эффективную работу. Он также рассказал, как воспринимает свой пост. По словам Шмыгаля, он является "государственным менеджером".

Верховная Рада Украины рассматривала программу действий правительства. Она не была утверждена, поэтому кабмин лишился иммунитета.