Юшков: "Академику Черскому" и "Фортуне" не стоит ждать решения Дании по СП-2

Ждать ответа властей Дании по поводу разрешения российскому судну "Фортуна" работать над проектом "Северный поток — 2" не стоит, потому как оно может помочь "Академику Черскому" завершить строительство газопровода быстрее.

Как отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, усилия Копенгагена помешать достройке "Северного потока — 2" оказались напрасными, поскольку "Академик Черский" обладает системой динамического позиционирования. Сейчас ждет разрешение на работу в датских водах "Фортуна", однако Дания продолжает тянуть с ответом.

При этом не исключено, что датские власти могут отклонить просьбу России об использовании "Фортуны", поэтому ждать не стоит, и нужно начинать работы, тем более, что осенью погодные условия ухудшатся и прокладывать трубы станет сложнее, объяснил Юшков в комментарии для ФБА "Экономика сегодня".

Он добавил, что скорость прокладки труб у "Академика Черского" составляет два километра в сутки, а у "Фортуны" — около одного километра. Судна могли бы двигаться навстречу друг к другу, что ускорило бы процесс.