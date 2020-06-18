Команды двух кандидатов в президенты Белоруссии сдали необходимое количество подписей

Команды действующего главы белорусского государства Александра Лукашенко и кандидата в президенты Виктора Бабарико сдали необходимое количество подписей для участия в выборах, сообщили в ЦИК.

Больше всего подписей в поддержку кандидата сдала инициативная группа Лукашенко, рассказала председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, команда действующего президента сдала 364 тысячи подписей. Группа Бабарико, в свою очередь, сдала порядка 50 тысяч подписей, добавила Ермошина.

Согласно действующему законодательству Белоруссии, выдвигаться на пост президента могут только кандидаты со 100 тысячами подписей или более, напомнили в ЦИК. Президентские выборы в стране состоятся 9 августа.