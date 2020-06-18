Грузия решила производить устаревшие Су-25 на деньги Франции

В Грузии заговорили о возобновлении производства штурмовиков Су-25 на Тбилисском авиазаводе. Министр обороны республики Иракли Гарибашвили заявил, что страна располагает всеми необходимыми для этого ресурсами.

«У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, технические, интеллектуальные и человеческие, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать», — подчеркнул глава военного ведомства страны.

Западные эксперты журнала Forbes утверждают, что финансовое положение Грузии едва ли позволит купить несколько Су-25 у других поставщиков. На фоне этого разговоры о собственном производстве вызывают серьезные сомнения, считают американские журналисты.

Решение Гарибашвили действительно вызывает много вопросов, считает военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. У Грузии нет двигателей Р-95, а чтобы наладить производство, турбореактивное «сердце» нужно закупать у других стран, к примеру, у Франции.

«Только так Грузия решит проблему производства этих самолетов, но, как мне кажется, это все же утопический проект с целью привлечь инвестиции каких-то западных стран, которые заинтересованы в производстве этих самолетов. Грузия надеется, что их поддержат, поскольку у них там страшный экономический кризис из-за COVID-19. Туристы не едут, предприятия стоят, все разваливается и трещит», — объяснил специалист.

Для самостоятельного производства Су-25 у Грузии нет ресурсов, полагает Кнутов. Своими силами черноморское государство может создать только сам планер, корпус будущего истребителя. Все остальное нужно будет закупать из-за рубежа, чего не позволит опустошенный коронавирусом бюджет страны.

Историк также заметил, что несмотря на все достоинства самолета Су-25, заниматься его производством в 2020 году уже неактуально. Кнутов не взялся предположить, какая страна вложит миллиарды долларов для запуска массового производства «машины вчерашнего дня».

«Можно предположить, что весь этот шум – это расчет на Францию. Президент Грузии (Саломе Зурабишвили – прим. ред.) – француженка. Скорее всего она все и подтягивает со своей родины. Но французы не глупые люди. Сомневаюсь, что они будут вкладывать огромные средства в производство Грузией Су-25», — заключил Кнутов.

Тбилисский авиационный завод существует с 1934 года, однако сейчас предприятие занимается только ремонтом и обслуживанием самолетов МиГ-21 и Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ми-17 и Ми-24.