Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико перестал выходить на связь

Кандидат в президенты Республики Белоруссия Виктор Бабарико и его сын больше не выходят на связь, сообщили официальные представители его штаба.

Бабарико ранее занимал должность главы Белгазпромбанка. Неделей ранее финансовая милиция провела обыск в финансовой организации и ряде других частных структур. Процедура была произведена по факту подозрения в уклонении от уплаты налогов.

О том, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард не выходят на связь, стало известно утром в четверг, 18 июня. По информации СМИ, они были доставлены в Департамент финансовых расследований. Их телефоны недоступны, другие методы связи также недоступны. В то же время в предвыборном штабе планируют провести традиционный стрим с их участием.