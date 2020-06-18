Почти 12 тысяч человек проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Практически 12 тысяч граждан Российской Федерации успели проголосовать по поправкам к Конституции страны. Все они находятся в труднодоступных местностях.

Информацией поделилась секретарь Центризбиркома Российской Федерации Майя Гришина. Для граждан, которые находятся в труднодоступных районах, было организовано досрочное голосование по дополнениям в Основной закон страны. На данный момент выразить мнение успели уже практически 12 тысяч человек.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Даты ранее утвердил президент страны Владимир Путин. В числе дополнений значатся адресная поддержка населения, обеспечение государством качественного медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий.