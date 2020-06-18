В России выявили 7790 случаев COVID-19 за сутки

Представители оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщили новые данные о количестве пациентов с COVID-19 в России.

Число россиян с коронавирусной инфекцией, согласно информации от 18 июня, увеличилось до 561 091 человека. За последние сутки новые случаи COVID-19 выявлены в 83 регионах. У 2450 пациентов из 7790 болезнь протекает без клинических проявлений, заметили в оперштабе. За сутки выявлено 182 летальных случая.

Улучшилась ситуация с COVID-19 в Республике Крым. Как сообщил глава субъекта Сергей Аксенов, впервые за два месяца там не выявлено ни одного пациента с коронавирусной инфекцией за сутки.