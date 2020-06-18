Глава Крыма Аксенов сообщил об отсутствии COVID-19 в республике

Информационный центр оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с пандемией коронавируса в России зафиксировал имеющиеся данные в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов сообщил об отсутствии новых случаев COVID-19.

Пресс-служба Республики Крым сообщила об отсутствии новых носителей COVID-19. По данным лабораторных исследований, за сутки не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" об отсутствии новых случаев. По данным властей, на территории республики зарегистрировано 575 носителей COVID-19. За весь период выздоровели 389 человек, упоминает оперштаб.