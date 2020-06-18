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МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

МИД Германии вызвал посла РФ из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

 Парламент Непала согласился со включением спорных с Индией районов в состав страны

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10:41   18 Июня 2020
Происшествия

Философа Льва Науменко нашли мертвым на Кудринской площади

Философа Льва Науменко нашли мертвым на Кудринской площади

Тело известного преподавателя и исследователя марксистко-ленинской диалектики Льва Науменко обнаружил сын в их доме на Кудринской площади, где мужчина проживал с супругой.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Отмечается, что ученному на момент смерти было 87 лет. У него были проблемы со здоровьем. По одной из версий, причиной кончины могло стать самоубийство. Его тело нашли на лестничной клетке.

Сейчас представители правоохранительных органов изучают все подробности происшествия. Многие годы Науменко был заместителем главного редактора издания "Коммунист", а также был лауреатом Госпремии Казахской ССР за цикл своих работ по теории диалектики.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #смерть

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