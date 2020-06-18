Философа Льва Науменко нашли мертвым на Кудринской площади

Тело известного преподавателя и исследователя марксистко-ленинской диалектики Льва Науменко обнаружил сын в их доме на Кудринской площади, где мужчина проживал с супругой.

Инцидент произошел в ночь на 18 июня. Отмечается, что ученному на момент смерти было 87 лет. У него были проблемы со здоровьем. По одной из версий, причиной кончины могло стать самоубийство. Его тело нашли на лестничной клетке.

Сейчас представители правоохранительных органов изучают все подробности происшествия. Многие годы Науменко был заместителем главного редактора издания "Коммунист", а также был лауреатом Госпремии Казахской ССР за цикл своих работ по теории диалектики.