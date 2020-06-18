Молохов указал на возможную отмену крымских санкций со стороны Евросоюза

Страны Евросоюза в скором времени могут проголосовать за отмену крымских санкций в отношении России. Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве полуострова при президенте РФ Александр Молохов.

По словам политика, многие европейские страны, например Италия, принимают антироссийские решения с большой неохотой. Пандемия нового типа коронавируса только усиливает пророссийские настроения. Если такая тенденция продолжится, то в скором времени могут отменить крымские санкции в отношении РФ, передает РИА Новости.

Телеканал "360" сообщал, что бывший немецкий канцлер призвал отменить санкции против России.